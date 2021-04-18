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Доверчивый житель Пскова сделал афериста миллионером и остался должником
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Происшествия

Доверчивый житель Пскова сделал афериста миллионером и остался должником

Злоумышленники продолжают наживаться на потерпевших, используя классические уловки с банками. На одну из них попался 45-летний житель Пскова, лишившись крупной суммы денег.

Псков, 18 апреля. Злоумышленники продолжают наживаться на потерпевших, используя классические уловки с банками. На одну из них попался 45-летний житель Пскова, лишившись крупной суммы денег.

Заявителю позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Злоумышленник сразу запугал собеседника действиями неких аферистов, которые пытаются заполучить его сбережения. Лжебанкир предложил помешать «преступникам» и оформить на себя максимально возможную сумму кредита. Мошенник пояснил, что это необходимо для «исчерпания кредитного потенциала», сообщили в региональном УМВД.

После получения денег пострадавшего убедили перевести их через банкомат на «специальный безопасный счет». В итоге горожанин перечислил аферисту почти 1,5 миллиона рублей.

В Екатеринбурге по такой же схеме был обманут пенсионер. Добычей злоумышленника стали 935 тысяч рублей, сообщало URA.RU.

мошенничество деньги банк
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