Оперштаб сообщил о 8632 новых случаях коронавируса в России

Москва, 18 апреля. Российские медики за сутки выявили 8632 случая коронавируса в 83 регионах страны. У 12,7% новых пациентов нет клинических проявлений инфекции.

В Москве медики выявили 2252 случая коронавируса. В Петербурге — 695. Еще 591 случай коронавирусной инфекции диагностирован в Московской области. В Ростовской области выявлено 240 больных COVID-19, заявили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Полностью выздоровели еще 9109 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 397 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. По последним данным, от COVID-19 привились более 8 млн россиян, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.