NI: Москва создала самую быструю подлодку в мире

Вашингтон, 18 апреля. Советским инженерам удалось создать самую быструю подлодку в мире К-222 для охоты на американские субмарины, рассказали эксперты из Соединенных Штатов.

Подлодка К-222 создавалась инженерами из СССР в 60-х годах прошлого века с расчетом на то, что высокая скорость и скрытность помогут обнаруживать и уничтожать субмарины ВМС США, пишет американский аналитик Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Максимальная скорость единственного построенного прототипа превышала 80 километров в час, подчеркнул автор материала.

Образец был создан с использованием инновационных технологий и материалов, что на то время было необычно для советских инженеров, предпочитавших медленное внедрение современных решений в новые корпуса радикальным изменениям, считает эксперт.

«Новое технологическое требование привело к нескольким новаторским особенностям, которые сделали K-222 одной из самых быстрых подводных лодок в истории», — подчеркнул Ларсон.

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Необычность К-222 заключалась в использовании титана при изготовлении корпуса вместо классических стальных сплавов, уточнил аналитик. По его словам, этот материал был более устойчив к деформации, что сделало титан идеальным материалом для работы на больших глубинах, где давление достигает чудовищных значений.

Скоростные показатели субмарины сделали ее быстрейшей в мире и позволили догонять даже надводные корабли, подчеркнул автор статьи. В движение К-222 приводилась двумя ядерными силовыми установками, которые обычно обеспечивают тихий ход, однако из-за эффекта кавитации, создаваемого подлодкой, прототип был весьма шумным, отметил Ларсон. Он добавил, что по решению Москвы образец был отправлен в резерв в 1988 году, а в 2010 году его списали, выведя из эксплуатации.

Ранее американские аналитики включили подводные лодки типа «Акула» в список самого мощного оружия Советского Союза, которого боялся весь мир.