Подросток-пассажир впал в кому после ДТП под Ростовом

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Врачи городской больницы Новочеркасска рассказали о состоянии подростка, пострадавшего в страшной аварии на Машиностроительном переулке.

Максима С. 2006 года рождения, единственного выжившего в ДТП с пятью погибшими, доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Подросток находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Ранее ФАН опубликовал имена и возраст пятерых погибших в аварии. Согласно предварительной информации, подросток за рулем иномарки и пятеро его приятелей ехали ночью по Новочеркасску. Мальчик не справился с управлением, и машина на скорости врезалась в дерево.