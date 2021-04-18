Названа главная опасность чрезмерного употребления сидра

Москва, 18 апреля. Многие мужчины и женщины в жару не отказывают себе в удовольствии выпить немного сидра. Чем чревато злоупотребление таким напитком, рассказали исследователи.

Сидр — это слабоалкогольный напиток на основе яблочного, реже грушевого или айвового соков. В процессе его приготовления используется сахар. Такой продукт в умеренных количествах снабжает организм энергией и питательными вещества. Однако чрезмерное употребление сахара может нанести непоправимый вред здоровью.

В день рекомендуется употреблять не более 30 граммов такого продукта. Однако в стандартной бутылке сидра содержится более 50 граммов сахара. Это эквивалентно, например, двум глазированным пончикам. В зависимости от марки сидра количество сахара в его составе может варьироваться. Медики советуют отдавать предпочтение напиткам без добавления такого ингредиента либо же с его минимальным количеством.

В целом спиртное нужно употреблять в разумных порциях. То же самое касается и фастфуда. Немногие знают, что в бургерах и картофеле фри содержатся трансжиры и «пустые калории». К тому же в этих блюдах отсутствуют полезные вещества, что обусловлено способом их приготовления.