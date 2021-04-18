Москва, 18 апреля. Помимо решения по дипломатам, Чехия должна получить серьезный отпор со стороны России в виде экономических санкций. Такое заявление сделал сенатор РФ Сергей Цеков.

Премьер Чехии Андрей Бабиш накануне сообщил о подозрении спецслужб России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов. Они должны покинуть территорию государства в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — подчеркнул Цеков.

Он также отметил, что по ситуации с высылкой российских дипломатов необходимо отвечать жестко, меры должны быть направлены, в том числе, по персональному составу чешского посольства в России.

Однако Праге хорошо известно, какие последствия ожидают страну после решения о высылке дипломатов. Так прокомментировала сложившуюся ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.