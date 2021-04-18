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Школьники из Мордовии помогли отстоять свой город от огня
pixabay.com  / 
Происшествия

Школьники из Мордовии помогли отстоять свой город от огня

Юные жители города Ковылкино в Мордовии помогли огнеборцам и взрослым горожанам потушить пожар. Благодаря слаженной работе специалистов и добровольцев, удалось отстоять частные дома гаражи и деревья.

Саранск, 18 апреля. Юные жители города Ковылкино в Мордовии помогли огнеборцам и взрослым горожанам потушить пожар. Благодаря слаженной работе специалистов и добровольцев, удалось отстоять частные дома гаражи и деревья.

В субботний день в Мордовии огонь уничтожил более двух десятков домов. В целом на тушение техногенных пожаров сотрудники МЧС выезжали почти 100 раз, в том числе, в город Ковылкино. Пламя охватило сухую траву и сосновые посадки за гаражным кооперативом и грозилось перекинуться на строения. В число добровольцев вошли подростки.

«Рядом со мной помогали тушить пять-шесть школьников. Но вполне допускаю, что их было больше, ведь фронт огня был довольно широк. Что было на других участках, сказать не могу. Знаю только, что они и там старались помочь, когда мы локализовали основные очаги», — поделился с ФАН участник тушения Иван Семенов.

По словам собеседника, от «сосняка» огонь мог с легкостью перекинуться на частные дома. Ведь сильный ветер часто становится причиной верхового пожара.

«Как они там оказались — не знаю. Но допускаю, что из любопытства пришли посмотреть, а потом начали помогать. Я и сам там оказался не с самого начала. На вид им было 10-14 лет. К сожалению, имен этих ребят я не знаю. Не до выяснения нам было», — заключил горожанин.

Ранее ФАН писал о введении особого противопожарного режима в Мордовии. С 17 апреля в регионе запрещено разжигать костры.

пожар мордовия
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