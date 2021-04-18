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Аналитики назвали причины роста корпоративного кредитования в России
pixabay.com
Экономика

Аналитики назвали причины роста корпоративного кредитования в России

Причинами роста суммы выданных бизнесу кредитов в 2020 году являются несколько факторов, объяснили аналитики, комментируя данные Центробанка РФ по корпоративному кредитованию.

Москва, 18 апреля. Причинами роста суммы выданных бизнесу кредитов в 2020 году являются несколько факторов, объяснили аналитики, комментируя данные Центробанка РФ по корпоративному кредитованию.

По информации регулятора, в прошлом году предприниматели получили кредитов на сумму свыше 61 трлн рублей, что на 20% выше, чем за предыдущий год. Как объяснил в беседе с «Известиями» аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов, рост объема кредитования связан с действием льготных госпрограмм, снижением ставок и спросом на реструктуризацию задолженности со стороны корпоративных клиентов.

Еще одной причиной он назвал ослабление курса рубля. Но даже если не учитывать этот фактор, рост кредитования составил 10%, что почти вдвое выше, чем в 2019 году. Увеличение объема корпоративного кредитования произошел за счет рефинансирования займов, так как компании стремились погасить прошлые задолженности, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Как отметил Додонов, рост объема займов влечет за собой риск увеличения уровня закредитованности предприятий. Он напомнил, что кредиты на льготных условиях наиболее пострадавшим компаниям, в том числе и тем, у кого плохой профиль платежеспособности. Додонов и Миронюк сходятся во мнении, что в 2021 году рост объемов корпоративного кредитования в России продолжится. По мнению Додонова, он может составить от 8% до 10%.

Специалисты портала Webbankir ранее выяснили, какие категории граждан стали реже обращаться за помощью к микрофинансовым организациям. Исследование проводилось на основе данных 50 тысяч заявок.

кредиты финансы бизнес
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