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Создатели «Игры престолов» показали серию трейлеров сериала к его юбилею
Кадр из сериала «Игра престолов»
Общество

Создатели «Игры престолов» показали серию трейлеров сериала к его юбилею

Создатели культового сериала «Игра престолов» в честь юбилея показали поклонникам несколько трейлеров картины. Видео доступны на YouTube.

Вашингтон, 18 апреля. Создатели культового сериала «Игра престолов» в честь юбилея показали поклонникам несколько трейлеров картины. Видео доступны на YouTube.

В честь десятилетия сериала поклонников «Игры престолов» решили порадовать новыми трейлерами, посвященными героям и поворотным событиям в картине. Например, история Дейнерис Таргариен и ее путь к Железному трону, переживания королевы Серсеи Ланнистер.

Еще в одном новом видео показана битва с Королем ночи и ходоками. Интересно, что комментарий по сценам дал режиссер «Игры престолов» Мигель Сапочник.

Prt Scr youtube.com  / GameOfThrones

«Игра престолов» вышла на телеканале HBO в 2011 году и сразу завоевала признание у зрителей. Картина основана на произведениях Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени». Последние сезоны сериала были сняты уже не по книгам, поскольку писатель не успел вовремя завершить историю.

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