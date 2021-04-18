Создатели «Игры престолов» показали серию трейлеров сериала к его юбилею

Вашингтон, 18 апреля. Создатели культового сериала «Игра престолов» в честь юбилея показали поклонникам несколько трейлеров картины. Видео доступны на YouTube.

В честь десятилетия сериала поклонников «Игры престолов» решили порадовать новыми трейлерами, посвященными героям и поворотным событиям в картине. Например, история Дейнерис Таргариен и ее путь к Железному трону, переживания королевы Серсеи Ланнистер.

Еще в одном новом видео показана битва с Королем ночи и ходоками. Интересно, что комментарий по сценам дал режиссер «Игры престолов» Мигель Сапочник.

Prt Scr youtube.com / GameOfThrones

«Игра престолов» вышла на телеканале HBO в 2011 году и сразу завоевала признание у зрителей. Картина основана на произведениях Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени». Последние сезоны сериала были сняты уже не по книгам, поскольку писатель не успел вовремя завершить историю.