Жителям Башкирии спрогнозировали прохладную погоду до конца апреля

Уфа, 18 апреля. Переменчивая погода без резких похолоданий ожидает жителей Башкирии уже с середины следующей недели.

В начале недели в Башкирии ожидается несколько морозных дней. Самыми холодными станут 19 и 20 апреля. В это время средняя температура воздуха понизится до −9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до+6...+11 градусов, сообщила главный синоптик Башгидрометцентра Анна Козаева.

«До 25 апреля в Башкирии существенных осадков не ожидается, а уже через неделю характер погоды станет переменчивым», — отметила она.

Метеорологи пока что не могут спрогнозировать, какой будет погода в регионе на майские праздники. Однако они уверены, что «прямых заходов холода» не ожидается.

Недавно синоптики спрогнозировали комфортную погоду на майские праздники в центральной России. В период с 1 по 10 мая в Москве и Петербурге столбики термометров будут показывать от +10 до +14 градусов.