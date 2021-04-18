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Турецкий рассказал, как за один концерт изменить отношение слушателей к классике
Пресс-служба Михаила Турецкого  / 
Шоу-бизнес

Турецкий рассказал, как за один концерт изменить отношение слушателей к классике

Основатель «Хора Турецкого» рассказал, как сделать так, чтобы людей, которые не понимают музыку, зацепило настоящее искусство.

Основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и женского музыкального коллектива SOPRANO, народный артист РФ Михаил Турецкий в беседе с ФАН раскрыл секрет, как сделать так, чтобы людей, которые никогда не были в театре или в консерватории, не знают нот и не понимают музыку, «зацепило» настоящее искусство.

«Я постоянно думал, как найти незримую тропу к человеку, который не понимает классику или не любит (а не любит потому, что не понимает). Раскрывать секрет, как сделать лучший в мире бисквит, никто не станет», — сказал Турецкий.

Артист добавил, что долго нащупывал ответ и, по всей видимости, нашел.

«Меня надо поставить на сцену с моим коллективом, и я в течение одного концерта, если человек мне даст такую возможность, изменю его отношение к классике, — с уверенностью заявил собеседник ФАН. — Мне надо дать эту возможность, дать мой звук, мой свет, мой экран, возможность эту атмосферу создать. Мы с классикой работаем так, чтобы продвинуть ее в сознание неподготовленного слушателя».

Турецкий рассказал, как за один концерт изменить отношение слушателей к классике
Пресс-служба Михаила Турецкого  / 

Михаил Турецкий подчеркнул, что это серьезное сражение, которое необходимо выдержать, потому что классическая музыка — это сложно.

«Люди тебя изначально не хотят, потому что ты не простой. И твоя задача — найти к слушателю ключик золотой. И вот найдешь — молодец. Не найдешь — ты его [слушателя] потеряешь. Мы много лет этот ключик искали, и мне кажется, что так или иначе мы его для большой аудитории наших поклонников нашли», — рассказал артист.

Ранее основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» дал ФАН эксклюзивное интервью, в котором рассказал о впечатляющем концерте в Берлине, эмоциональном выгорании, извлечении из музыки жизненной силы и своей благодарности России.

шоу-бизнес искусство хор турецкого михаил турецкий классическая музыка
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