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Я всех своих детей обожаю одинаково: Валерий Меладзе высказался о наследниках
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov
Шоу-бизнес

Я всех своих детей обожаю одинаково: Валерий Меладзе высказался о наследниках

По слова музыканта, он заработал приличный отцовский капитал.

Москва, 18 апреля. Популярный российский музыкант и продюсер Валерий Меладзе, выступая в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, признался в любви ко всем своим шести детям, пишет Teleprogramma.pro

«Я не жалею, что у меня нет материнского капитала. Мужчина должен сам зарабатывать. Я заработал приличный отцовский капитал. Любовь безгранична. Я всех своих детей обожаю одинаково. Дочери у меня рисуют. Они тоньше понимают искусство, чем я», — заявил Валерий Меладзе.

Не так давно в семье продюсера появилась еще одна дочь. Певица Анита Цой высказалась об этом в соцсетях. 

«Валера, ты крутой. Мы с мужем отстаем от него намного. У нас всего один ребенок. Если бог дает, то надо брать. Если что, Валера, приезжай к нам в гости. Я всю твою ораву накормлю», — написала певица. 

Я всех своих детей обожаю одинаково: Валерий Меладзе высказался о наследниках
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

У Валерия Меладзе трое детей от первого брака. Первая жена Ирина подарила ему прекрасных дочерей — Ингу, Софью и Арину. Альбина Джанабаева родила двоих сыновей — Константина и Луку. 14 апреля у пары родилась дочь, имя которой пока не сообщается. Певица долго скрывала беременность. Фото в Instagram с округлившимся животом она опубликовала совсем недавно.

«Альбинушка, люблю тебя! Впереди по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный мир с новым человеком!» — поздравил в Instagram жену Валерий.

Сама Джанабаева тоже не скупилась на эмоции и написала на своей странице откровенное признание.

«Люблю апрель. Может быть, потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди», — написала она в публикации. 

Ранее коллега счастливого отца, продюсер Виктор Дробыш, поздравил Валерия Меладзе и рассказал, что принесет ему рождение ребенка.

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