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«Этот день в истории». Что произошло 18 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ
Общество

«Этот день в истории». Что произошло 18 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Каждый новый выпуск — экскурс в историю. Рассказываем об интересных фактах, событиях и известных людях, родившихся в эту дату.

18 апреля мир отмечает Международный день памятников и исторических мест, его девиз — «Сохраним нашу историческую родину». Этот праздник был установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Цель праздника — привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Также сегодня день рождения отмечает футбольный клуб «Спартак». Знаменитая московская команда была основана в 1922 году и до сих пор сохраняет статус одной из самых любимых команд в России среди футбольных болельщиков.

Какими еще событиями ознаменовано 18 апреля — в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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