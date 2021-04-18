Состоящая на учете наркоманка погибла в бане с двумя малолетними детьми в Подмосковье

Талдом, 18 апреля. Женщина, которую пытались вылечить от наркомании, погибла с двумя маленькими детьми в подмосковном Талдоме. Как стало известно ФАН, родительница жила в бане, потому что жилой дом был отключен от теплоснабжения за неуплату коммунальных услуг.

В дежурную часть полиции города Талдома Московской области ночью 17 апреля поступило сообщение от местных жителей о пожаре. Они заявили, что по улице Полевая, 19 горит нежилая постройка. На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС, стражи порядка и медики. После тушения возгорания силовики нашли на первом этаже тело 35-летней хозяйки и обгоревший труп полуторагодовалой девочки. На втором этаже в детской коляске также обнаружено тело мальчика, которому не было еще трех лет.

«По данному факту прокуратура Московской области поручила Талдомской городской прокуратуре провести проверку. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал прокурор города Талдома», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Силовики пока не смогли установить точные причины пожара. Они станут известны после проведения пожарно-технической экспертизы.

«Мать погибших ребятишек стояла на учете в правоохранительных органах как лицо, употребляющее наркотики, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На нее неоднократно составлялись административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее дети изымались из семьи и помещались в приют. Однако в феврале опять были возвращены матери.