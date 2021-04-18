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Ультиматум Киева Германии эксперты назвали последним аккордом Украины
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Ультиматум Киева Германии эксперты назвали последним аккордом Украины

Посол Украины призвал Германию помочь со вступлением страны в НАТО.

Требование Украины от Германии принять ее в НАТО — последний аккорд. Киев абсолютно не понимает, что делать дальше, так считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Шантаж Германии

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал власти Германии как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО. Как он отметил, все дело в исторической ответственности, которую ФРГ несет перед украинцами.

«Германия, в особенности как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без «но» и «а если», — заявил дипломат.

Ультиматум Киева Германии эксперты назвали последним аккордом Украины
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, только скорейшее присоединение Украины к Альянсу может предотвратить новую войну в Европе.

«Это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле (Киев отказывается признавать, что на территории Украины идет гражданская война и обвиняет Россию в ситуации в Донбассе. — Прим. ФАН)», — заявил он.

Германии не до Украины

Политолог Владимир Карасев напомнил, что на Украине уже был один Андрей Мельник.

«[Это] недобитый бандеровец, сбежавший от правосудия после окончания Великой Отечественной войны. Вот спустя много лет его однофамилец Андрей Мельник в качестве представителя неонацистского государства, Украины, вводит в ступор немецких партнеров своим заявлением. Получается, Германия времен нациста Гитлера должна покаяться перед Украиной времен нациста и президента Украины Владимира Зеленского? В НАТО очень хочется украинским властям, да не берут! Киев уже всех достал своим натовским форменным попрошайничеством», — пояснил Владимир Карасев.

Ультиматум Киева Германии эксперты назвали последним аккордом Украины
Федеральное агентство новостей  / 

По словам Карасева, украинским политикам нужно объяснить, что Берлину сейчас совсем не до Киева. В Германии выборы на носу, в Германии хотят ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», в Германии не знают, как избавиться от американских войск.

«Вот, что интересует сегодня немцев», — заключил Владимир Карасев.

Последний аккорд

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Киев абсолютно не понимает, что делать дальше.

«Интересная позиция: сначала чествуют Бандеру и создают свой неонацизм, а теперь требуют репарации с Германии за преступления нацистов. А почему не вспоминают времена Скоропадского, когда на Украине стояли немецкие войска и все у них было отлично? Что за ультиматумы? Подобные заявления все больше похожи на последний аккорд, абсолютное непонимание того, что делать дальше», — пояснил Антон Бредихин.

Он заметил, что в НАТО Украину не возьмут. Этот вопрос и рассматриваться не будет. Вводить войска в Киев Альянс тоже не готов.

«Тогда для чего все это? Чтобы в случае побега украинская верхушка получила убежище?» — заключил Антон Бредихин.

Ранее вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нынешний подход Североатлантического альянса в отношении Украины, который основан на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует «гравитационную» силу Кремля.

донбасс украина нато
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