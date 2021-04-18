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ФАН публикует список погибших в аварии в Ростовской области
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Происшествия

ФАН публикует список погибших в аварии в Ростовской области

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 10:40
Подросток за рулем иномарки Hyundai Accent совершил смертельное ДТП в Ростовской области. Редакция ФАН выяснила имена и возраст пятерых погибших в аварии.

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Подросток за рулем иномарки Hyundai Accent совершил смертельное ДТП в Ростовской области. Редакция ФАН выяснила имена и возраст пятерых погибших в аварии.

По данным источника, машиной управлял Илья Е. 2007 года рождения. Помимо него погибли две девушки и подросток 2006 года рождения — Полина В., Ольга Г. и Мелик М., а также ровесник водителя Никита Л.

Выжить удалось Максиму С. 2006 года рождения, сейчас он находится в медучреждении.

Согласно первоначальной информации, подросток и его приятели ехали ночью по Новочеркасску. Мальчик не справился с управлением, и машина на скорости врезалась в дерево, сообщал ФАН.

авария смерть новочеркасск
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