Прокуратура Ростовской области начала проверку смертельного ДТП с водителем-подростком

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Авария с пятью погибшими пассажирами произошла на Машиностроительном переулке в городе Новочеркасске. За рулем иномарки находился несовершеннолетний.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и на скорости влетел в дерево. В результате происшествия от полученных травм скончались пять подростков. Сам водитель доставлен в больницу.

На место происшествия незамедлительно выехали заместитель прокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора Новочеркасска, сообщили в региональном ведомстве.

Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и примут соответствующее процессуальное решение. Также будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего, незаконно севшего за руль.

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