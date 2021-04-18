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Мясников объяснил, как не умереть во время секса при ишемической болезни сердца
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Общество

Мясников объяснил, как не умереть во время секса при ишемической болезни сердца

Многие мужчины, страдающие болезнями сердца, обеспокоены риском смерти во время секса. Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации, как не допустить этого.

Москва, 18 апреля. Многие мужчины, страдающие болезнями сердца, обеспокоены риском смерти во время секса. Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации, как не допустить этого.

К доктору обратился телезритель, страдающей ишемической болезнью сердца. Мужчина рассказал, что наслышан о случаях смерти представителей его пола во время интимной близости. Он попросил у Александра Мясникова несколько советов, как снизить риск подобного развития событий. Ведь полностью отказаться от секса мужчина пока не готов.

«Для человека с ишемической болезнью сердца любая физическая нагрузка может быть потенциально опасной, если он не тренирован и к ней не готов», — рассказал Мясников.

Врач порекомендовал мужчинам заниматься спортом и больше ходить. Те, кто страдают ишемической болезнью сердца, как правило, принимают нитраты (нитроглицерин) и препараты, основанные на нитроглицерине. Необходимо помнить, что такие средства нельзя употреблять вместе с лекарствами для улучшения эректильной функции, резюмировал врач.

Александр Мясников ранее рассказал о главном предвестнике инсульта. Речь идет о мигрени. Ее могут сопровождать разные запахи и звуки, на которые человек раньше не обращал внимание. Иногда люди могут точно сказать, что именно сейчас у них случится приступ.

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