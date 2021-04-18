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Названы неочевидные плюсы употребления гречки
pixabay.com  /  u11116
Общество

Названы неочевидные плюсы употребления гречки

Гречка является суперпродуктом не только для худеющих. Эта крупа обладает целым рядом полезных свойств, поэтому достойна постоянного присутствия в рационе, убеждены врачи.

Москва, 18 апреля. Гречка является суперпродуктом не только для худеющих. Эта крупа обладает целым рядом полезных свойств, поэтому достойна постоянного присутствия в рационе, убеждены врачи.

Диетологи испытывают к гречке особую любовь, поскольку она, благодаря «долгим углеводам», выступает отличным помощником для тех, кто решил мягко и без вреда для организма расстаться с лишними килограммами. Однако этим польза продукта не ограничивается.

Гречневая крупа обладает мочегонным эффектом, выводит шлаки и токсины, уменьшает нагрузку на печень. Входящий в ее состав растительный белок способен восполнить недостаток белка животного происхождения, что особенно важно для вегетарианцев. Благодаря клетчатке и крахмалу, гречка нормализует функции желудочно-кишечного тракта, избавляя от запоров и метеоризма.

Гречневое зерно полезно для всех тех, кто хочет жить здоровой, наполненной энергией жизнью, говорят медики. Большое значение оно имеет для людей, страдающих диабетом, поскольку имеет низкий гликемический индекс и помогает в течение короткого промежутка времени снизить содержание сахара в крови.

Кроме того, гречка — единственный зерновой продукт, содержащий холин, отвечающий за слаженную работу не только центральной нервной системы, но и головного мозга. Она также считается естественным антидепрессантом, который при ежедневном употреблении избавит от усталости и успокоит нервную систему. Еще одно неочевидное полезное свойство гречки — положительное влияние на мужское либидо. По словам врачей, употреблять ее следует ежедневно в количестве 150–200 г.

Оказалось, что гречка является любимым блюдом певицы Анны Седоковой. Эту крупу, приготовленную с колбасой и грибами, звезда может съесть даже на ночь. Рецептом блюда-фаворита артистка поделилась в Instagram.

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