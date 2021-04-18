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Силовики, юристы и IT-специалисты стали реже обращаться за микрозаймами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Экономика

Силовики, юристы и IT-специалисты стали реже обращаться за микрозаймами

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 10:35
Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии в 2020 году стали реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании портала Webbankir.

Москва, 18 апреля. Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии в 2020 году стали реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании портала Webbankir.

Доля юристов среди должников микрофинансовых организаций сократилась с 15,4% до 3,2%, силовиков — с 4,3% до 1,8%, а специалистов IT-отрасли — с 4% до 1,9%. Исследование проводилось на основе данных 50 тысяч заявок на кредиты в МФО, передает РИА Новости.

По данным исследования, за прошлый год заметно выросла доля заемщиков, работающих в торговле (до 14,9%) и сфере общественного питания (до 2,3%). Микрозаймы также стали чаще брать граждане, занимающиеся сельским хозяйством. За год их доля увеличилась до 2,2% от общего числа микрокредитов.

Аналитики объясняют, что такая ситуация отчасти связана с ситуацией на рынке труда, так как по мере восстановления ряда отраслей увеличивается и число людей, которые прибегают к заемным средствам. При этом не исключено, что некоторые граждане могли предоставить в микрофинансовую организацию ложную информацию о себе, чтобы упростить процесс одобрения ссуды.

По данным Центробанка РФ, общий объем просроченной задолженности в России по кредитам физических лиц на начало марта составил 976,1 млрд рублей. За год показатель увеличился на 22%.

кредиты исследование статистика микрозаймы
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