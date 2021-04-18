Киркоров эмоционально отреагировал на очередное разоблачение в шоу «Маска»

Москва, 18 апреля. Поп-король Филипп Киркоров в буквальном смысле начал орать после очередного разоблачение в шоу «Маска». Видео со своими неподдельными эмоциями он опубликовал в Instagram-аккаунте.

Киркоров стал одним из членов жюри во втором сезоне шоу «Маска». Новый выпуск должен выйти в эфире НТВ уже в воскресенье, 18 апреля. Проект приближается к финалу, а значит эмоции жюри и самих участников накалены до предела. Это подтверждает и Филипп Киркоров. Он опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент из очередного выпуска «Маски».

В ролике запечатлена бурная реакция поп-короля на разоблачение героя шоу. Исполнитель в кульминационный момент отпрыгнул от стола, начал кричать и одновременно смеяться. Судя по всему, личность участника стала для певца настоящим сюрпризом. Коллеги Киркорова начали показывать на него пальцами. Именно поэтому многие в Сети сделали вывод, что под костюмом один из близких друзей артиста.

«Шок-контент на шоу «Маска». Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении! Кто не посмотрит, будет наказан и отшлепан», — пригрозил Киркоров.

Напряжение на шоу «Маска» растет с каждым выпуском, так как участников становится все меньше. Телеведущая Регина Тодоренко случайно рассекретила личность Кролика за кулисами шоу «Импровизация». Но является ли юморист Арсений Попов действительно участником проекта, зрители узнают совсем скоро.