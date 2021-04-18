Молодой водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Уфе

Уфа, 18 апреля. Мужчина, сидевший за рулем Volkswagen Polo, скончался до приезда врачей на место ДТП. Его автомобиль столкнулся с Toyota Camry.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на улице Пугачева, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике. Жертвой ДТП стал 25-летний водитель Volkswagen Polo.

По данным следствия, иномарка в утренние часы столкнулась лоб в лоб с Toyota Camry. В результате инцидента мужчина, сидевший за рулем немецкого автомобиля, скончался на месте от полученных травм, а трое пассажиров были госпитализированы. Также в больницу доставлен водитель Toyota.

Ранее РИАМО сообщал об автобусе, который сбил пешехода в центре Москвы. Уточняется, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.