США и КНР приняли совместное заявление по борьбе с изменением климата

Вашингтон, 18 апреля. Китай и США выразили готовность к работе над реализацией Парижского соглашения по климату. Стороны приняли соответствующее совместное заявление.

Документ был согласован в ходе встречи спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа в Шанхае. Об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США.

«США и Китай привержены сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса, который необходимо урегулировать со всей серьезностью и безотлагательностью», — говорится в тексте документа.

Соединенные Штаты и КНР приложат все усилия для поддержки уровня повышения температуры в мире на отметке ниже двух градусов. Стороны также приветствовали проведение саммита по климату, который пройдет по инициативе США 22—23 апреля в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что Филиппины намерены сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.