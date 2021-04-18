Без лекарств пациенты не останутся: эксперт сообщил о новой программе госзакупок

Переход в госзакупках на механизм «второй лишний» не запретит продажу лекарств на территории РФ иностранным производителям. Об этом в комментарии ФАН рассказал Антон Кулев, директор учебно-консультационного центра управления государственными, муниципальными и регламентированными закупками СЗИУ РАНХиГС, доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук.

В прошлом году Правительство РФ пересмотрело перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории нашей страны, напомнил собеседник агентства.

«Важно отметить, что переход в госзакупках на так называемое правило «второй лишний» не означает введения запретов для осуществления деятельности на территории РФ иностранным производителям, поэтому в случае отсутствия таких препаратов в странах ЕАЭС они будут закупаться у иностранных компаний. Без лекарств пациенты не останутся», — заявил специалист.

Антон Кулев пояснил, что правило «второй лишний» направлено на ускорение размещения производств всех необходимых лекарств на территории России и других стран ЕАЭС.

«Согласно данному правилу, преференции при госзакупках получат поставщики с полным циклом производства из стран ЕАЭС. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. При этом все лекарства, произведенные в государствах — членах ЕАЭС, считаются российскими, а за его пределами — иностранными. Речь идет о национальном режиме при закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд», — подчеркнул эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» / Кристина Мурашова

Если обобщить, то правило ориентировано на поддержку не только российских компаний, но и компаний из других стран ЕАЭС, сказал Антон Кулев.

«Минпромторг полагает, и с этим аргументом сложно не согласиться, что нововведения важны для обеспечения лекарственной безопасности страны и помогут значительно сократить зависимость предприятий от нестабильного изготовления субстанций. Поскольку данное нововведение затрагивает интересы граждан, которые нуждаются в таких препаратах, от обеспечения которыми зависит их здоровье и даже жизнь, а также руководствуясь главным принципом в медицине — не навреди, принимать такие решения нужно максимально осторожно и взвешенно», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

Что касается прогнозов по дальнейшей реализации проекта, то пока сложно оценить возможные как положительные, так и отрицательные последствия таких решений, считает Антон Кулев.

«Полагаю, что раз это привело к такому общественному резонансу, значит, следует продолжить обсуждение данной проблемы в экспертном сообществе. Спешить здесь нельзя. Это очень деликатная социально значимая проблема. Нужно открыто ее обсуждать и ни в коем случае не вводить в заблуждение граждан», — резюмировал специалист.

Ранее ФАН сообщал, что Всероссийский союз пациентов подписал обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Фармпроизводители в письме предупреждают, что ограничение конкуренции приведет к дефициту препаратов в российских аптеках, а в худшем случае — к уходу с рынка части производителей.