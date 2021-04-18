Один человек погиб в результате стрельбы на поминальной церемонии в Огайо

Вашингтон, 18 апреля. Жительница США погибла в результате атаки на участников траурной церемонии в городе Колумбус. Полиция ищет стрелков.

Злоумышленники открыли огонь из автомобиля по участникам церемонии, организованной в штате Огайо в день годовщины смерти погибшего при стрельбе мужчины. Инцидент произошел на парковке рядом с магазином сети Dollar General в городе Колумбус.

В результате атаки погибла женщина, которая просто проходила мимо и шла в магазин за продуктами. Еще пятеро пострадали. Они были госпитализированы. В настоящее время их состояние стабильное. Правоохранители разбираются в случившемся и ищут преступников.

Инцидент со стрельбой ранее произошел в Дзержинске, сообщал сайт 360tv.ru. Неизвестный открыл огонь из пневматики по играющим в футбол подросткам.