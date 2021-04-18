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ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко. События дня. ФАН-ТВ
nac.gov.ru  /  Национальный антитеррористический комитет
Общество

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко. События дня. ФАН-ТВ

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 11:41
Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ. Макрон призвал определить «красные линии» для России.

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России

Глава МИД Чехии заявил, что из страны планируют выслать 18 российских дипломатов. Как и Польша, эта страна решила поддержать политику Вашингтона. Решение было принято после того, как в США ввели новые санкции против России. В Москве уже пообещали адекватный ответ на очередные ограничения Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сложившуюся ситуацию и подчеркнула, что Праге хорошо известно о последствиях подобного рода действий.

Макрон призвал определить «красные линии» для России

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко. События дня. ФАН-ТВ
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Западным странам в отношениях с Россией необходимо определить «четкие красные линии», через которые Москва не должна переступать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер уверен, что в случае недопустимого по мнению Евросоюза поведения России, следует вводить ограничения против нее. Тем не менее, он также указал на необходимость конструктивного диалога с Москвой. Администрация Елисейского дворца сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что переговоры запланированы на ближайшее время.

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко. События дня. ФАН-ТВ
nac.gov.ru  / Национальный антитеррористический комитет

В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра Лукашенко. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Операцию по задержанию провели сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с белорусским КГБ. По данным российского ведомства, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике по отработанному сценарию с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. По информации КГБ, политолог и адвокат обсуждали планы в чатах одного из мессенджеров, а в Москве собирались провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии. Заговорщики заявили военным, что для успешной реализации их замысла необходимо физически устранить практически всю верхушку белорусского руководства республики. Следственные органы Белоруссии расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье 357 УК Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

Пять человек погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко. События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Пять человек стали жертвами аварии в Ростовской области. Об этом сообщает региональный главк МВД. ДТП произошло в воскресенье около 04:30 по московскому времени. В городе Новочеркасск легковой автомобиль врезался в дерево, расположенное около дома №4 по Машиностроительному переулку. Известно, что автомобилем управлял несовершеннолетний 2007 года рождения. Все погибшие участники ДТП скончались на месте. Один человек, получивший серьезные травмы, находится в реанимации.

 

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