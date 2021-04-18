ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко. События дня. ФАН-ТВ

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России Глава МИД Чехии заявил, что из страны планируют выслать 18 российских дипломатов. Как и Польша, эта страна решила поддержать политику Вашингтона. Решение было принято после того, как в США ввели новые санкции против России. В Москве уже пообещали адекватный ответ на очередные ограничения Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сложившуюся ситуацию и подчеркнула, что Праге хорошо известно о последствиях подобного рода действий.

Макрон призвал определить «красные линии» для России kremlin.ru / Пресс-служба Кремля Западным странам в отношениях с Россией необходимо определить «четкие красные линии», через которые Москва не должна переступать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер уверен, что в случае недопустимого по мнению Евросоюза поведения России, следует вводить ограничения против нее. Тем не менее, он также указал на необходимость конструктивного диалога с Москвой. Администрация Елисейского дворца сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что переговоры запланированы на ближайшее время.

ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко nac.gov.ru / Национальный антитеррористический комитет В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра Лукашенко. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Операцию по задержанию провели сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с белорусским КГБ. По данным российского ведомства, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике по отработанному сценарию с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. По информации КГБ, политолог и адвокат обсуждали планы в чатах одного из мессенджеров, а в Москве собирались провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии. Заговорщики заявили военным, что для успешной реализации их замысла необходимо физически устранить практически всю верхушку белорусского руководства республики. Следственные органы Белоруссии расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье 357 УК Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).