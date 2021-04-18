В Варшаве заявили об опасности для Польши со стороны Украины

Варшава, 18 апреля. Обострение ситуации на юго-востоке Украины может сказаться на безопасности Польши. Об этом сказал экс-министр национальной безопасности европейской страны Ромуальд Шереметьев.

Политик объяснил свои слова тем, что Москва постепенно возвращает геополитическое влияние времен СССР и Российской империи. Шереметьев также уточнил, что Польша граничит с Калининградской областью России и это не может не иметь влияния на Варшаву.

«Действия, в особенности в военном плане, которые могут иметь место на Украине, автоматически отразятся на состоянии нашей безопасности», — добавил бывший министр.

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По данным источника, западные страны обеспокоены якобы усиливающимися «агрессивными действиями» России на Украине. В Соединенных Штатах Америки сказали о «нарастающем негативе со стороны России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Украина приобретает статус потенциально взрывоопасной территории и любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, позаботится о собственной безопасности и примет необходимые меры. Он добавил, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.

Ранее стало известно, что Украина получила от Польши боеприпасы. Республика поставила в Киев 44 тонны патронов и гранатометных зарядов.