Пекин, 18 апреля. НАТО и Украина не могут сблизиться, так как к этой идее плохо относятся европейские страны. С таким утверждением выступили обозреватели китайского издания Sohu.

По мнению китайских экспертов, лишь США относятся с энтузиазмом к вступлению Украины в Североатлантический альянс. Это связано с финансовой стороной вопроса: после вхождения Киева в блок НАТО поддержку Украине должны будут оказывать все страны-участницы Альянса, а не только Соединенные Штаты, передает «ПолитРоссия» слова аналитиков.

Однако Европа не видит перспектив вступления Украины в НАТО. Экономика государства рухнула, конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет. К тому же одно из правил Альянса заключается в том, что при нападении на страну-участницу военного блока, все остальные государства должны отправить войска на помощь.

«Это основная причина, по которой Украина хочет вступить в НАТО, и, конечно же, это также причина того, почему богатые европейские страны не хотят делать Украину членом НАТО. Внутренняя ситуация в развитых европейских странах относительно стабильна, а Украина — это бомба замедленного действия», — считают авторы Sohu.

Обозреватели отмечают, что Киев уже находится в отчаянии. Украина попыталась потребовать от Запада ядерное оружие, якобы для защиты страны, однако подобные притязания останутся лишь словами.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ добиться вступления Киева в НАТО из-за «исторической ответственности».