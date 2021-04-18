Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 10:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:47
Общество
Мясников предупредил об опасных инфекциях на курортах РФ
10:47
Происшествия
Тело исчезнувшего ребенка нашли после обмеления реки под Новосибирском
10:46
Политика
Ветеран разведки США: антироссийская пропаганда изжила себя
10:41
Происшествия
Водолазы нашли в реке под Новосибирском тело пропавшего шестилетнего мальчика
10:38
Общество
Собянин объяснил москвичам, как должна работать социальная сфера
10:36
Происшествия
ФАН публикует список погибших в аварии в Ростовской области
10:33
Происшествия
Прокуратура Ростовской области начала проверку смертельного ДТП с водителем-подростком
10:33
Общество
Мясников объяснил, как не умереть во время секса при ишемической болезни сердца
10:32
Общество
Названы неочевидные плюсы употребления гречки
10:30
Общество
Самарский губернатор лично организовал авиачартер для болельщиков «Крыльев» в Чечню
10:29
Экономика
Силовики, юристы и IT-специалисты стали реже обращаться за микрозаймами
10:29
Шоу-бизнес
Киркоров эмоционально отреагировал на очередное разоблачение в шоу «Маска»
10:28
Происшествия
Молодой водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Уфе
10:28
Происшествия
Силовики ликвидировали шесть подпольных казино в Петербурге
10:27
Политика
США и КНР приняли совместное заявление по борьбе с изменением климата
10:25
Экономика
Агентство по страхованию вкладов намерено обанкротить радио «Эрмитаж»
10:22
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на поминальной церемонии в Огайо
10:17
Политика
В Варшаве заявили об опасности для Польши со стороны Украины
10:12
Армия
Китайские аналитики назвали причины, по которым Украину не возьмут в НАТО
10:10
Шоу-бизнес
Модель Олеся Малибу ведет войну с соседями с помощью криков Епифанцева
Все новости
Китайские аналитики назвали причины, по которым Украину не возьмут в НАТО
facebook.com  /  Міністерство оборони України
Армия

Китайские аналитики назвали причины, по которым Украину не возьмут в НАТО

НАТО и Украина не могут сблизиться, так как к этой идее плохо относятся европейские страны. С таким утверждением выступили обозреватели китайского издания Sohu.

Пекин, 18 апреля. НАТО и Украина не могут сблизиться, так как к этой идее плохо относятся европейские страны. С таким утверждением выступили обозреватели китайского издания Sohu.

По мнению китайских экспертов, лишь США относятся с энтузиазмом к вступлению Украины в Североатлантический альянс. Это связано с финансовой стороной вопроса: после вхождения Киева в блок НАТО поддержку Украине должны будут оказывать все страны-участницы Альянса, а не только Соединенные Штаты, передает «ПолитРоссия» слова аналитиков.

Однако Европа не видит перспектив вступления Украины в НАТО. Экономика государства рухнула, конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет. К тому же одно из правил Альянса заключается в том, что при нападении на страну-участницу военного блока, все остальные государства должны отправить войска на помощь.

«Это основная причина, по которой Украина хочет вступить в НАТО, и, конечно же, это также причина того, почему богатые европейские страны не хотят делать Украину членом НАТО. Внутренняя ситуация в развитых европейских странах относительно стабильна, а Украина — это бомба замедленного действия», — считают авторы Sohu.

Обозреватели отмечают, что Киев уже находится в отчаянии. Украина попыталась потребовать от Запада ядерное оружие, якобы для защиты страны, однако подобные притязания останутся лишь словами.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ добиться вступления Киева в НАТО из-за «исторической ответственности».

Украина сша нато sohu
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Армия / Китайские аналитики назвали причины, по которым Украину не возьмут в НАТО
Рейтинг@Mail.ru