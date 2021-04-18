Модель Олеся Малибу ведет войну с соседями с помощью криков Епифанцева

Москва, 18 апреля. Модель Олеся Малибу вот уже несколько лет ведет войну с соседями. Причиной конфликта послужили детские коляски, которые, по словам звезды, жильцы бросают в подъезде.

Подъездное «противостояние» началось еще в 2018 году. Эпатажную модель вывели из себя детские коляски, велосипеды и сани, которые, по ее словам, были разбросаны по лестничным клеткам. Любящая порядок Олеся Малибу в один день отнесла все к мусоропроводу.

«Я этих детей, которые на них катаются, не рожала и ответственность за них не брала. Им пришлось весь свой хлам разнести по норам. Они меня после этого просто возненавидели. Отключили мне свет, когда я уезжала. У меня была вонь потом такая в холодильнике», — заявила модель в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

За протухшие продукты в холодильнике звезда решила отомстить довольно оригинальным способом. По словам Малибу, она включает своим соседям крики актера Владимира Епифанцева.

«На Ютубе есть десять часов криков Епифанцева», — объяснила модель.

Кроме того, Малибу установила камеры видеонаблюдение в подъезде: непосредственно у входа, около лифта и возле двери своей квартиры. Соседи же расценили этот жест как вторжение в их личную жизнь и подали в суд. Модель несколько недель назад звезда встретилась с недовольными жильцами дома в суде. В зале заседания Олеся Малибу «позировала» в халате.