Аналитики NI назвали преимущества российского «адского» танка Т-90

Вашингтон, 18 апреля. «Адский» танк Т-90, стоящий на вооружении ВС РФ, является одним из лучших российских танков, считают американские аналитики.

Имеющиеся у России различные модификации Т-90 являются современными машинами, обладающими хорошим уровнем защиты и боевых возможностей, отметил военный аналитик The National Interest Калеб Ларсон в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, модернизация этого танка не вызывает сложностей, благодаря чему «адский» Т-90, как его назвал эксперт, продолжает стоять не только на вооружении ВС РФ, но и армий других стран.

Инженеры смешали в конструкции Т-90 старые наработки и новые решения, опираясь на традиции советской школы танкостроения, подчеркнул эксперт. По его словам, машина обладает классическим приземистым силуэтом, затрудняющим прицеливание для противника. Кроме того, из экипажа танка был исключен заряжающий, так как эту работу выполняет автомат, ввиду чего этот образец является более компактным в сравнении с западными конкурентами, в частности, с американским Abrams или немецким Leopard.

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Одним из главных преимуществ танка является его стоимость, считает Ларсон. Он уточнил, что более новая модель Т-90МС стоит весьма дорого, однако ранние варианты значительно доступнее, что дает машине хороший экспортный потенциал. Еще одно достоинство танка заключается в возможности его легкой модернизации, уверен аналитик.

«В этом заключается одна из сильных сторон российского экспорта вооружений: вместо того, чтобы сосредоточиться на продаже новейшего, самого мощного и технологически продвинутого оборудования, семейство Т-90 фокусируется на проверенных технологиях, постепенно совершенствуя их на компактной, доступной платформе», — пишет эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Т-90М «Прорыв» войдет в список танков, которые пройдут по Красной площади во время парада Победы в Москве в этом году.