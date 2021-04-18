Киркоров отказался объяснять свое отсутствие на дне рождения Пугачевой

Москва, 18 апреля. Певца Филиппа Киркорова не было среди гостей на торжестве в честь дня рождения звезды сцены Аллы Пугачевой. Объяснять причину своего отсутствия он не стал.

Артистка отметила свой 72-й день рождения скромно в кругу родных и близких друзей. Она устроила вечеринку в своем особняке в деревне Грязь. На торжестве были любимый супруг Максим Галкин, дети: Кристина Орбакайте, Гарри и Лиза, внуки: Никита Пресняков и Дени Байсаров, певец Александр Буйнов и дизайнер Игорь Гуляев.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

А бывшего супруга певицы Филиппа Киркорова не было. Артиста уже давно не видят в деревне Грязь, где проживает звездная чета. Ходят слухи, что между Примадонной и королем эстрады пробежала черная кошка, и они в ссоре.

Что происходит в отношениях Киркорова и Пугачевой, певец объяснять отказался. В эфире программы «Ты не поверишь!» он только заявил: «Это вопрос не ко мне».

Алла Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым около десяти лет. Супруги развелись в 2005 году. После отношений с королем эстрады у артистки появился Галкин. Вместе с юмористом они воспитывают двух детей, которые родились благодаря суррогатной матери.