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В Китае объяснили, как ЗРК С-500 будут сбивать истребители-«невидимки»
Федеральное агентство новостей
Армия

В Китае объяснили, как ЗРК С-500 будут сбивать истребители-«невидимки»

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 обладают набором уникальных характеристик, благодаря которым являются эффективным средством борьбы с самолетами-«невидимками».

Пекин, 18 апреля. Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 обладают набором уникальных характеристик, благодаря которым являются эффективным средством борьбы с самолетами-«невидимками».

Об этом пишут аналитики авторитетного китайского издания Sina. Они обращают внимание читателей на несколько параметров российского ЗРК, которые позволят С-500 не только своевременно обнаруживать, но и уничтожать вражеские боевые самолеты, выполненные по технологии «стелс».

«С-500 представляют собой зенитно-ракетные системы, которые способны справиться не только с противовоздушной, но и с противоракетной обороной», — подчеркивают китайские эксперты.

По мнению обозревателей Sina, из открытых источников информации по С-500 можно сделать вывод о трех главных достоинствах данного ЗРК. Это широкая номенклатура зенитных ракет (известно как минимум о восьми типах), которые смогут поражать цели на различных высотах и скоростях. Одна из противоракет российского комплекса способна разгоняться до семи километров в секунду, восхищаются авторы издания.

К двум другим преимуществам С-500 китайские эксперты отнесли рекордную дальность обнаружения целей и умение сбивать как одиночные мишени, так и движущиеся в составе роя. Новейший российский ЗРК наверняка сможет уничтожать не только «стелс»-истребители, но и спутники на низкой орбите, резюмирует Sina.

Ранее сообщалось о высокой эффективности российских С-500 против американских боевых самолетов F-22 и F-35.

про пво с-500
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