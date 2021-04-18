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В России могут ограничить онлайн-операции клиентов банков
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

В России могут ограничить онлайн-операции клиентов банков

Кредитные организации в России поддерживают идею Центрального банка об ограничении возможных онлайн-операций по желанию клиентов банков.

Москва, 18 апреля. Кредитные организации в России поддерживают идею Центрального банка об ограничении возможных онлайн-операций по желанию клиентов банков.

Банк России сейчас занимается проработкой вопроса о предоставлении клиентам банков возможности искусственно ограничивать доступные операции, чтобы защититься от мошенников. Стало известно о том, что некоторые финансовые организации выступают в поддержку данной инициативы.

«Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», — отметил руководитель направления департамента розничного бизнеса «Новикомбанка» Евгений Гладилин.

Примечательно, что ряд банков запустил подобный сервис, которым уже пользуются клиенты. Например, банк «Русский Стандарт» предоставляет возможность ограничения ряда операций по карте, в числе которых снятие наличных, покупки в интернете или за границей.

Также недавно стало известно о том, что российские банки в связи с ростом инфляции намереваются повышать собственные ставки по вкладам, чтобы не лишиться клиентов.

центробанк банки онлайн-операции
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