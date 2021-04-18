Экономисты объяснили высокие цены на кофе в России

Москва, 18 апреля. Цены на чай и кофе увеличатся из-за карантина, низкого урожая и слабого рубля. Однако в России стоимость кофе в заведениях общепита и так считается одной из самых высоких в мире.

В конце 2020 года отпускные цены на чай и кофе выросли в среднем на 2-8%, сообщила директор по корпоративным коммуникациям ГК «Орими» Мария Драбовая. Как объяснил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, причинами подорожания стали карантин и плохая погода, сорвавшие сбор урожая в Индии.

Экономисты предупреждают, что кофе и чай дорожают на фоне мировой продовольственной инфляции, вызванной антикоронавирусными ограничениями и эмиссией денег центральных банков развитых стран. Производители и продавцы пытаются сдерживать цены, но их усилий вряд ли хватит, считает Черников. По его прогнозу, к августу стоимость чая вырастет на 5%, а кофе — на 7-11%.

Рост цен затронет и популярный в больших городах кофе навынос. Участники рынка предупреждают, что подорожание стоит ждать ближе к сентябрю. У кофеен просто не остается другого выхода, так как их выручка сократилась почти на треть по всему ассортименту. Себестоимость одной чашки американо с учетом трат на сырье, работу персонала и коммунальные расходы составляет 45 рублей. Можно найти и попроще — на 20 рублей. Капучино или латте стоят около 60 рублей, но чаще 35-40 рублей, пишет РИА Новости.

Иными словами, затраты составляют 20-30% тех денег, которые покупатель оставляет в кофейне. Может показаться, что в результате продавец имеет неплохой заработок, но как говорят опытные предприниматели, это иллюзия, поскольку необходимо учитывать расходы на оформление помещения, дизайн, посуду и так далее. Но самое дорогое в этом бизнесе — кофемашина, стоимость которых составляет от 1,5 млн рублей.

«Кофейные зерна и иные ингредиенты, оборудование — все это связано с импортом. А рубль слабеет. Учтите также расходы на транспорт, электричество, амортизацию производственного и сервисного оборудования, содержание помещений, налоги и прочее. Вот кофейни и поднимают цены», — отметил главный экономист TeleTrade Марк Гойхман.

Руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева ранее развеяла миф о похудении при помощи кофе и чая. Как она объяснила, эти напитки не влияют на метаболизм, а изменения происходят из-за колебания количества воды в организме.