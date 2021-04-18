Социологи выяснили, что россияне думают о бессрочном масочном режиме

Москва, 18 апреля. Идею бессрочного масочного режима в России поддержали 15% опрошенных граждан, следует из результатов исследования сервиса по поиску вакансий и сотрудников SuperJob.

Больше всего респондентов выступило за нее в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%), меньше всего — в Новосибирске (15%) Санкт-Петербурге (14%) и Волгограде (10%). В Москве за введение данной меры высказались 18% граждан.

«Большинство опрошенных россиян (64%) выступили против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным», — пишет РБК.

Участие в опросе приняли 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов РФ. Те, кто поддержал особый режим, считают, что он «замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем». Многие россияне заявили о готовности соблюдать масочный режим и после победы над COVID-19. Это показал опрос, проведенный страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и «Инвитро».