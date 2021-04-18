США отказались расширять программу подготовки ВСУ

Брюссель, 18 апреля. Европейское командование США (USEUCOM) не намерено увеличивать существующие программы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил официальный представитель USEUCOM Моника Комо в ответ на вопрос РИА Новости.

«USEUCOM не известно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там; мы уже проводим постоянную подготовку с Украиной на регулярной основе», — заявила майор Комо.

Ранее о подобной просьбе Киева в адрес Пентагона сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Перед этим главком ВСУ посоветовал гражданам Украины воздержаться от участия в создании территориальных вооруженных формирований.