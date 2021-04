Ученые обнаружили, что вкусная добавка к овсянке может продлить жизнь

Вашингтон, 18 апреля. Укрепить здоровье и прожить на несколько лет дольше можно при употреблении с кашей нескольких вкусных и полезных добавок.

Помимо диет и регулярных физических нагрузок человек способен улучшить качество жизни благодаря ягодам. Такой вывод на основании проведенных анализов сделала группа западных ученых. Итоги работы были размещены в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Установлено, что такие ягоды, как малина, ежевика и черника содержат много антиоксидантов, которые обладают свойствами замедления старения. Также они богаты клетчаткой, которая является источником витамина С. Диетологи советуют употреблять ягоды регулярно в качестве дополнения к овсянке.

«Антиоксиданты помогают защитить клетки от радикалов, которые провоцируют развитие заболеваний, в том числе рака и болезней сердца. Добавление в рацион таких продуктов поможет нейтрализовать вредные вещества», — сказано в исследовании.

Не так давно группа японских ученых обнаружила связь между долголетием и скоростью приема пищи. В ходе исследования специалисты выяснили, что более медленное поглощение блюд тормозит процесс развития ожирения.