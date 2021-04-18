Японцы назвали российскую школу фигурного катания самой сильной в мире

Москва, 18 апреля. Японское издание Mainichi Shimbun посвятила большую статью победе российской сборной на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Осаке.

На командном чемпионате мира в субботу, 17 апреля, сборная России одержала победу, набрав 125 баллов. В составе сборной выступили Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Японские СМИ тут же признали полное превосходство российского фигурного катания. Они отметили, что спортсмены из России сильны как в одиночном катании, так и парном. В основе победы, по мнению японцев, лежат самая сильная в мире школа, а также огромные «человеческие резервы». В Mainichi Shimbun подчеркнули, что победа российской сборной на ЧМ — это мощная заявка — на призовые места на Пекинской Олимпиаде.

«У России выдающиеся фигуристы и тренеры, а ее школа самая сильная в мире»; «Конечно, я поддерживал японскую команду. Но россиянки меня глубоко тронули своим мастерством и чувственностью»; «Зря говорят, что российские фигуристки сильны только своими прыжками. Неправда! У них прекрасная пластика и владение телом»; — пишут пользователи Сети из Японии.

Бывшая фигуристка, чемпионка мира и Европы, тренер Мария Бутырская также считает досрочную побуду сборной России на командном чемпионате мира в Осаке — хорошим знаком перед Олимпийскими играми 2022 года. По ее словам, эта победа доказывает, что наши фигуристы сейчас — лучшие в мире.