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Протесты из-за убийства афроамериканца в США продолжаются седьмой день
Global Look Press  /  Imagespace / Keystone Press Agency
Происшествия

Протесты из-за убийства афроамериканца в США продолжаются седьмой день

Митинги из-за убийства темнокожего Данте Райта проходят седьмую ночь подряд в Бруклин-Сентере (штат Миннесота), задержаны десятки протестующих.

Вашингтон, 18 апреля. Митинги из-за убийства темнокожего Данте Райта проходят седьмую ночь подряд в Бруклин-Сентере (штат Миннесота), задержаны десятки протестующих.

Протестующие в США собрались у полицейского участка, где служила выстрелившая в Райта и впоследствии уволенная Ким Поттер. Всего на акции присутствовало порядка 300 человек. Люди требуют пересмотреть наказание для офицера, которая убила афроамериканца.

Минувшей ночью стражи порядка задержали более 100 митингующих за нарушение комендантского часа, многие из которых вели себя агрессивно. Они бросали в полицейских бутылки. Сейчас протесты проходят без серьезных столкновений и провокаций.

Новая волна протестов охватила Америку после убийства афроамериканца. Инцидент произошел при задержании. Офицер полиции, по ее словам, случайно выстрелила в задержанного, решив, что он намерен применить оружие. Власти инкриминируют ей причинение смерти по неосторожности.

Первая акция протеста в связи со смертью афроамериканца от рук полицейских прошла в США прошлым летом, сообщал портал Deita. Митинги докатилась до столицы страны. Демонстранты развели костер на дороге прямо перед Белым домом в Вашингтоне.

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