Япония и США укрепляют союз против Китая

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первом диалоге по безопасности между Японией и Германией, продолжающемся противостоянии между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море, первом визите премьер-министра Японии в США, нападениях папуасских сепаратистов в Индонезии и борьбе с терроризмом на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

13 апреля Япония и Германия провели первый виртуальный диалог по вопросам безопасности в формате «два плюс два». Министры обороны и иностранных дел двух стран договорились о тесном сотрудничестве с целью установления в Индо-Тихоокеанском регионе порядка, основанного на правилах, в попытке противостоять растущему влиянию Китая.

Германия стала третьей европейской страной, после Великобритании и Франции, которая установила постоянный диалог в формате «два плюс два» с Японией. В прошлом месяце Берлин и Токио также заключили двустороннее соглашение, направленное на облегчение обмена секретной информацией для укрепления взаимодействия в оборонной сфере.

Министры обменялись мнениями по ситуации в Южно- и Восточно-Китайском морях, а также разделили «серьезную озабоченность» по поводу прав человека в Синьцзяне и Гонконге. В ходе переговоров Япония предложила в конце этого года провести военно-морские учения с Германией. В августе Берлин отправит в Азию свой фрегат, который на обратном пути впервые с 2002 года пресечет Южно-Китайское море.

Японцы активно стараются привлечь к сотрудничеству больше партнеров, в то время как немцы хотят играть более активную роль в регионе. В сентябре прошлого года Берлин опубликовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, которая сигнализирует о пересмотре немецкой политики в Азии, ранее ориентированной прежде всего на Китай.

INDO-PACIFIC SECURITY | JOINT NAVAL DRILLS



Japan and Germany's first "2-plus-2" talks focused on China, with joint drills in the Indo-Pacific among the options discussed to step up security cooperation.https://t.co/uyC7dcnsRH — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) April 13, 2021

Южно-Китайское море

13 апреля Министерство иностранных дел Филиппин впервые вызвало китайского посла для обсуждения «длительного незаконного присутствия» китайских кораблей, в филиппинской исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море (ЮКМ).

По словам главы филиппинского дипломатического ведомства Теодоро Локсина, у спорного рифа Джулиана Фелипе (риф Уитсан) осталось лишь девять китайских судов. В то же время правительственные патрули отчитались, что общее число кораблей увечилось до 240, но теперь они рассредоточены по большей части западных рифов и отмелей архипелага Спратли.

Филиппинцы также особо подчеркнули присутствие по меньшей мере шести кораблей ВМФ НОАК в спорных водах ЮКМ.

16 апреля Южно-Китайское море покинула авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая на прошлой неделе провела военные учения с Королевскими ВВС Малайзии и дежурной десантной группой военно-морского флота Соединенных Штатов во главе с УДК USS Makin Island.

Тем временем авианосная ударная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» по-прежнему находится в ЮКМ.

Updates of China's Liaoning aircraft carrier in the South China Sea. pic.twitter.com/XzyTRw7yrS — Duan Dang (@duandang) April 16, 2021

На этом фоне 11 апреля Филиппины и Соединенные Штаты начали ежегодные двухнедельные военные учения «Баликатан» (Плечом к плечу). Из-за пандемии их масштаб был сокращен — вместо восьми тысяч военнослужащих в этом году задействовано лишь около двух тысяч. Все наземные маневры, за исключением боевых стрельб, также были отменены.

Индонезия

Папуасская сепаратистская «Национально-освободительная армия Западного Папуа» (НОАЗП) взяла на себя ответственность за убийство четырех человек, включая 16-летнего подростка, водителя мотоциклетного такси и двух учителей. Один из лидеров группировки Лекагак Теленгген заявил, что они были правительственными шпионами. Все преступления произошли в округе Пунчак провинции Папуа на западе Индонезии.

11 апреля в аэропорту Амингару в Илаге сепаратисты подожгли вертолет, а также взяли ответственность за поджог 6 января самолета, принадлежащего Mission Aviation Fellowship (MAF), американо-христианской гуманитарной организации, которая оказывает помощь папуасам в сельских районах.

В ответ индонезийские власти отправили 450 военных с острова Калимантан в Папуа. Дополнительные силы будут дислоцированы в округе Пунчак-Джая в составе совместного подразделения пограничной безопасности Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

С декабря 2018 года более 480 человек погибли и 34 тысячи были перемещены в результате конфликта в округе Ндуга, когда папуасские сепаратисты убили 20 строительных рабочих, заявив, что это были переодетые солдаты.

«Национально-освободительная армия Западного Папуа» была создана в марте 1973 года, после провозглашения независимости Республики Западное Папуа, и в соответствии с временной конституцией, выполняла роль вооруженных сил нового государства. Сейчас является военным крылом «Движения за свободное Папуа» (ДСП), которое объединяет различные папуасские группировки, воюющие против индонезийского правительства с 1960-х годов.

The West Papua National Liberation Army (TPNPB) has claimed responsibility for shooting dead 2 people in Puncak. Media reports that they were teachers, TPNPB claims they were Indonesian soldiers undercover as teachers.https://t.co/UsJ5NMgVPn — Veronica Koman (@VeronicaKoman) April 10, 2021

Мьянма

Саммит АСЕАН по ситуации в Мьянме должен состоятся 24 апреля в Джакарте на фоне растущей обеспокоенности, что боевые действия между мьянманской армией (Тамадо) и некоторыми этническими вооруженными группировками (ЭВО) могут привести к полномасштабной гражданской войне.

В региональном саммите примет участие главнокомандующий Мин Аун Хлайн, который доведет до лидеров АСЕАН позицию военных властей по состоянию дел в Мьянме.

Тем временем подпольный «Комитет, представляющий Пьитаунзу Хлюто» (CRPH), состоящий из отстраненных от власти депутатов, объявил о формировании Правительства национального единства, в который вошли представители этнических меньшинств, в частности тех, которые открыто выступили против военных.

По данным правозащитников, на середину апреля подтверждена гибель 728 человек, еще примерно 3 тысячи находятся под стражей, а 75 приговорены к тюремным срокам. Сообщается, что выданы ордера на арест еще 832 демонстрантов, включая 20 приговоров к смертной казни.

General Min Aung Hlaing is responsible for crimes against humanity and belongs in handcuffs. He should be arrested under universal jurisdiction if he leaves #Myanmar. The National Unity Government should be invited to ASEAN summit instead. https://t.co/HStUEUdpZV — Simon Adams (@SAdamsR2P) April 17, 2021

10 апреля боевики ЭВО совершили нападение на полицейский участок Наунгмон, примерно в 16 милях от города Лашо на севере штата Шан, убив 14 правоохранителей.

Ответственность за нападение несет «Альянс Тройственного Братства», куда входят ракхайнская «Армия Аракана» (АА), «Национальная освободительная армия Та-анг» (TNLA), состоящая из палаунгов, и «Армия национального демократического альянса Мьянмы» (MNDAA) этнических китайцев Коканга.

Shan News & SPM report attack this AM by Brotherhood Alliance on police station in Naung Mon, a sizeable town SW of Lashio, on the Mandalay-Muse Highway. Heavy casualties reported, w/ up to 14 police killed; TMD scrambled attack helicopters in response. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/ioIFb61UgS — Matt W (@mattyrwalsh) April 10, 2021

Основные бои на этой неделе пришлись на северный штат Качин. Тамадо применила авиацию и тяжелую артиллерию, чтобы отбить стратегическую высоту Ало, захваченную «Армией независимости Качина» (KIA) 25 марта.

Вооруженные столкновения происходят недалеко от китайской границы примерно в 30 км к югу от Лайзе, где расположена штаб-квартиры «Армии независимости Качина».

#BreakingNews

"More than 100 soldiers from LIB 320 battalion based in Momauk Township had been defeated by the KIA during the offensive attack at the Alaw Bum post" KIO News and Information Dept. Colonel Naw Bu said. Reported by @Kachinwave#WhatsHappeningInMyanmar #Kachin pic.twitter.com/sUUdGGO2dw — Jaw Tu Hkawng (@JawTuHkawng) April 14, 2021

Тайвань

12 апреля 25 самолетов ВВС НОАК, включая истребители и бомбардировщики, вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, что стало крупнейшим на сегодняшний день подобным инцидентом.

Хотя Пекин официально никак не прокомментировал действия своей авиации, демонстрация силы последовала за решением государственного департамента США выпустить новые правила, которые позволят американским официальным лицам более свободно встречаться с тайваньскими коллегами.

Спустя всего два дня в Тайбэй прибыла неофициальная делегация США, направленная американской администрацией, «чтобы продемонстрировать приверженность Джо Байдена Тайваню и его демократии».

В ходе переговоров с руководством острова бывший сенатор Крис Додд, а также Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг, ранее занимавшие должности заместителей госсекретаря, выразили готовность к дальнейшему углублению связей с Тайванем на фоне обострения напряженности между США и Китаем.

Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь раскритиковал контакты между Соединенными Штатами и самоуправляемым островом.

«Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая, а также его основных интересов», — заявил Чжао, призвав США перестать посылать ложные сигналы «сепаратистским силам Тайваня».

На фоне визита американской делегации китайские власти объявили о проведении с 15 по 20 апреля боевых стрельб в Южно-Китайском море недалеко от Тайваня.

В ответ на активизацию взаимодействия между Вашингтоном и Тайбэем, Пекин усиливает давление на Тайвань, который он считает своим мятежным островом и не исключает варианта в случае необходимости воссоединения с применением силы.

Hosting old friends @SenChrisDodd & Deputy Secretaries of State Armitage & Steinberg at Taipei Guest House was an honor & a privilege. I'm truly grateful for the visit, & excited at the prospect of #Taiwan & the #US achieving even more together as forces for good in the world. JW pic.twitter.com/wvjXmbhlcC — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) April 15, 2021

Филиппины

12 апреля в городе Марави на юге страны в ходе совместной операции военных и полиции был ликвидирован Усоп Насиф (также известный как Абу Асраф), заместитель главы террористической группировки «Мауте», аффилированной с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ).

Во время перестрелки боевик взорвал самодельную бомбу, в результате чего ранения получили армейский офицер и семь полицейских. Позже военнослужащие обнаружили тело Насифа, а также его жену и 6-месячного ребенка, которые были доставлены в больницу с травмами.

Насиф был заместителем Фахардина Хаджи Сатара (также известного как Абу Бакар или Абу Закария), нынешнего главы группировки «Мауте», которая в 2017 году принимала участие в полугодовой осаде города Марави в провинции Южный Ланао, что стало самой продолжительной городской битвой в современной истории Филиппин.

The military identified the suspect as Usop Nasif or “Abu Asraf,” who was allegedly the next in line to the position of Dawlah Islamiya leader in Lanao del Sur, Abu Zacaria. https://t.co/uVvln9kLIN — GMA News (@gmanews) April 12, 2021

16 апреля недалеко от городка Патикуль в провинции Сулу правительственные войска ликвидировали трех боевиков террористической группировки «Абу Сайяф», также аффилированной с «Исламским государством» (обе организации запрещены в России).

Один из террористов опознан как Юсоп, сын гражданки Египта Ситти Айши, которая стала террористкой-смертницей при совершении нападения в Инданане, Сулу в сентябре 2019 года. Египтянин Абдурахмил, отчим Юсопа, был убит военными спустя два месяца. Сейчас в провинции находятся по меньшей мере еще четверо иностранных боевиков.

По данным правоохранителей, через Юсопа группировка «Абу Сайяф» получала финансовую поддержку из-за рубежа, а в скором времени он также готовился стать террористом-смертником.

Двое других убитых боевиков были опознаны как Абу Хаттаб Джундулла (он же Саддам), опытный изготовитель бомб и брат ликвидированного ранее террориста Миди Алиха, а также Акрам, один из верных последователей Мунди Саваджаана, который сейчас руководит самой активной фракцией «Абу Сайяф».

В последнее время на юге Филиппин участились нападения террористических организаций, связанных с ИГ. Так, в марте правительственные силы безопасности убили 18 членов группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» (BIFF), атаками также отметились «Абу Сайяф», «Мауте». В ответ власти приняли решение перебросить около 5 тысяч военных в провинцию Магинданао, где болота и труднодоступные джунгли являются традиционными укрытиями для боевиков.

An Egyptian bomb maker and two members of the Abu Sayyaf group were killed in a clash with soldiers Friday night, April 16, in Sulu. https://t.co/Kpw0SLYJBY — Inquirer (@inquirerdotnet) April 17, 2021

Япония

16 апреля состоялась личная встреча премьер-министра Японии Есихидэ Суги и президента США Джо Байдена. Японский премьер стал первым главой иностранного государства, который лично встретился с нынешним американским лидером.

В совместном заявлении по результатам встречи главы двух стран пообещали «принять вызовы Китая» и обеспечить «свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона», подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, выступили против любых односторонних действий, направленных на подрыв японской администрации на островах Сенкаку, а также выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Последний раз Тайвань упоминался в заявлении руководителей США и Японии в 1969 году.

Biden hosts Suga for first White House summit as China tops agenda https://t.co/cgQE6Og8T5 — The Japan Times (@japantimes) April 16, 2021

«Мы обязались работать вместе, чтобы противостоять вызовам со стороны Китая и по таким вопросам, как Восточно-Китайское море, Южно-Китайское море, а также Северная Корея», — сказал Байден на совместная пресс-конференция.

Есихидэ Суга также добавил, что оба лидера согласились «противодействовать любым попыткам изменить статус-кво с помощью силы или принуждения», явно намекая на действия Пекина.

Помимо этого, Байден и Суга обсудили вопросы сотрудничества в создании региональной инфраструктуры и борьбы с изменением климата. Соединенные Штаты и Япония договорились совместно инвестировать в такие области, как 5G, искусственный интеллект, квантовые вычисления и цепочки поставок полупроводников. На укрепление цифровой конкурентоспособности американцы выделят 2,5 миллиарда долларов, а японцы готовы предоставить еще 2 миллиарда.

Interesting choice of #POTUS portraits to watch over Biden and the Japanese PM Yoshihide Suga... Lincoln in "The Peacemakers" & Theodore Roosevelt, awarded the 1906 Nobel Peace Prize for his efforts in brokering The Treaty of Portsmouth, ending the Russo-Japanese War. pic.twitter.com/7PrfiKzm9v — Peter (@stampden) April 17, 2021

Китай выступил резко против совместного заявления, сделанного Штатами и Японией по итогам переговоров между лидерами двух стран. Посольство КНР в США заявило, что подобные высказывания «полностью вышли за рамки нормального развития двусторонних отношений, нанеся ущерб интересам третьих сторон, а также миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».