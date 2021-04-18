Россиянам раскрыли лучшие места для отдыха на Алтае

Москва, 18 апреля. Жители Алтая ожидают на майские праздники наплыва туристов в связи с отменой авиасообщения с Турцией.

Туристические базы Республики Алтай стали одним из самых востребованных направлений в России в прошлом году. Специалисты сообщили, что бронировать места для проведения весеннего отпуска нужно уже сейчас.

По словам директора турбазы «Высотник» из Усть-Коксинского района Галины Лебедевой, стоимость проживания поднялась всего на 50 рублей. Связано это с ростом цен на продукты, поскольку завтра входит в стоимость услуг.

Однако глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что регион готов принять «повышенный контингент отдыхающих», поскольку двухместные номера подорожали на 1100 рублей. Он отметил что раньше питание в коттеджах не было, а теперь по утрам будет шведский стол на турбазе «Славных».

Рекомендуется к посещению достопримечательности – Катунская ГЭС, национальный музей, остров Патмос, Долина Духов и т.д. На сегодняшний день на турбазе функционируют 910 турбаз и отелей.

Ранее сообщалось, что Подмосковье и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам. Согласно рейтингу сервиса «ТурСтат» в топ-5 санаторного отдыха по программе кешбэка оказались также Татарстан, Тюменская область и Карелия.