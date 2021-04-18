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Обнаружены гены, играющие ключевую роль в прогрессировании рака молочной железы
wikipedia.org  /  Ed Uthman / CC BY-SA 2.0
Общество

Обнаружены гены, играющие ключевую роль в прогрессировании рака молочной железы

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 09:39
Программа, позволяющая строить сеть внутриклеточных взаимодействий раковых клеток, показала российским ученым молекулы, отвечающие за метастазирование рака молочной железы.

Москва, 18 апреля. Программа, позволяющая строить сеть внутриклеточных взаимодействий раковых клеток, показала российским ученым молекулы, отвечающие за метастазирование рака молочной железы.

Каждая клетка в теле человека содержит огромное количество различных молекул. Одними из важнейших, способных взаимодействовать друг с другом, являются микроРНК, их гены-мишени и факторы транскрипции. МикроРНК — это маленькие молекулы, способные напрямую уменьшать концентрацию (экспрессию) генов-мишеней, а факторы транскрипции способны повышать и снижать экспрессию микроРНК и генов. В здоровых клетках такие взаимодействия необходимы для нормального функционирования. В раковых же некоторые связи «ломаются», из-за чего опухоль начинает распространяться по организму и «уклоняться» от лекарств.

Ученые факультета биологии и биотехнологии ВШЭ Степан Нерсисян и Александр Тоневицкий вместе с коллегами из МГУ им. Ломоносова Алексеем и Владимиром Галатенко разработали программу, позволяющую строить сеть внутриклеточных взаимодействий раковых клеток, и выявили ключевые молекулы, отвечающие за метастазирование рака молочной железы.

Исследователи предположили, что наиболее активные молекулы из построенной сети могут содержать в себе прогностическую информацию: если с ними что-то не так в первичной опухоли, то множество испорченных взаимодействий способно увеличивать вероятность развития метастазов.

«В первом приближении гипотеза подтвердилась. Более того, большой процент от найденных прогностических генов оказался непосредственно связан с активностью одной молекулы — E2F1», — говорится в публикации в журнале PLOS ONE.

Женщины сталкиваются с раком молочной железы часто, однако медики сегодня умеют его лечить. Врачи Курского онкоцентра успешно провели 30-летней пациентке сложную операцию по удалению опухоли с одновременной реконструкцией груди.

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