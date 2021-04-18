Обнаружены гены, играющие ключевую роль в прогрессировании рака молочной железы

Москва, 18 апреля. Программа, позволяющая строить сеть внутриклеточных взаимодействий раковых клеток, показала российским ученым молекулы, отвечающие за метастазирование рака молочной железы.

Каждая клетка в теле человека содержит огромное количество различных молекул. Одними из важнейших, способных взаимодействовать друг с другом, являются микроРНК, их гены-мишени и факторы транскрипции. МикроРНК — это маленькие молекулы, способные напрямую уменьшать концентрацию (экспрессию) генов-мишеней, а факторы транскрипции способны повышать и снижать экспрессию микроРНК и генов. В здоровых клетках такие взаимодействия необходимы для нормального функционирования. В раковых же некоторые связи «ломаются», из-за чего опухоль начинает распространяться по организму и «уклоняться» от лекарств.

Ученые факультета биологии и биотехнологии ВШЭ Степан Нерсисян и Александр Тоневицкий вместе с коллегами из МГУ им. Ломоносова Алексеем и Владимиром Галатенко разработали программу, позволяющую строить сеть внутриклеточных взаимодействий раковых клеток, и выявили ключевые молекулы, отвечающие за метастазирование рака молочной железы.

Исследователи предположили, что наиболее активные молекулы из построенной сети могут содержать в себе прогностическую информацию: если с ними что-то не так в первичной опухоли, то множество испорченных взаимодействий способно увеличивать вероятность развития метастазов.

«В первом приближении гипотеза подтвердилась. Более того, большой процент от найденных прогностических генов оказался непосредственно связан с активностью одной молекулы — E2F1», — говорится в публикации в журнале PLOS ONE.

Женщины сталкиваются с раком молочной железы часто, однако медики сегодня умеют его лечить. Врачи Курского онкоцентра успешно провели 30-летней пациентке сложную операцию по удалению опухоли с одновременной реконструкцией груди.