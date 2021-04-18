Китай рассматривает несколько вариантов воссоединения с Тайванем

Пекин, 18 апреля. Китай намерен воссоединиться с Тайванем мирным путем, но не исключает другие возможности. Об этом рассказал замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

В интервью иностранному изданию представитель китайского МИД сказал, что воссоединение Китая — неостановимый исторический процесс, и правительство страны не допустит получение Тайванем независимости.

«Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения, но вместе с тем мы не обещаем, что откажемся от других вариантов, ни один вариант не исключается», — заявил Лэ Юйчэн.

Он отметил, что китайская сторона выступает решительно против любых контактов США и Тайваня.

Ранее Лэ Юйчэн сказал, что КНР и Соединенные Штаты являются одними из самых крупных экономик мира, и взаимодействие между двумя державами должно быть основано на принципе честной конкуренции.