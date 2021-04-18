Елена Ваенга показала паспорт с настоящей фамилией и возрастом

Москва, 18 апреля. Популярная певица Елена Ваенга рассказала подписчикам в Instagram о своей настоящей фамилии и возрасте. Артистка показала страницу своего паспорта.

Знаменитость не скрывала, что Ваенга — ее псевдоним. Такую фамилию для сцены она выбрала неслучайно. Дело в том, что родным городом артистки был маленький поселок с названием Ваенга. Именно ему певица и посвятила свой псевдоним.

Звезда показала страницу паспорта, на котором представлена вся информация о ней. Звезда родилась 27 января 1977 года в Североморске. Настоящая фамилия исполнительницы хита «Курю» — Хрулева.

Недавно Ваенга побывала в родном городе и привезла оттуда несколько веток вербы. Знаменитость планирует посадить их в саду своего дома. Сейчас артистка живет в Петербурге.

Певица регулярно делится с поклонниками фотографиями и интересными фактами о себе. Пару месяцев назад, когда артистка отмечала 44-й день рождения, она рассказала фанатам о своих главных недостатках. Знаменитость призналась, что не может принять в себе две вещи: возраст и вес.