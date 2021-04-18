Один из создателей Adobe и PDF Чарльз Гешке умер на 82-м году жизни

Лос-Анджелес, 18 апреля. Руководитель американской компании Adobe Шантану Нарайен разослал письма с трагическим известием. Топ-менеджер сообщил о смерти 81-летнего Чарльза Гешке.

Гешке внес огромный вклад в развитие информационных технологий. Он был сооснователем указанной выше фирмы, производящей программное обеспечение. Кроме того, он принимал непосредственное участие в создании формата PDF, который используется уже около 30 лет.

В письме подчеркнуто, что общество потеряло настоящего героя и проводника в технологической сфере.