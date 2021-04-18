Израильтянам официально разрешили ходить на улицах без масок

Тель-Авив, 18 апреля. Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении масок на улицах страны, заявили в пресс-службе ведомства.

Нововведение связано со снижением скорости распространения коронавирусной инфекции. Однако ношение масок в помещениях с большим скоплением людей остается обязательным. К тому же в минздраве порекомендовали израильтянам «иметь при себе маску даже во время пребывания на улице».

Количество случаев заражения коронавирусом в Израиле снижается на протяжении месяца. Например, 1 марта медики выявили COVID-19 у 3089 человек, а 25 марта — лишь у 683. Массовая вакцинация израильтян от коронавируса началась в конце декабря 2020 года.

Израильские ученые ранее выяснили, что популярное болеутоляющее средство способно снижать риск заражения коронавирусом. Речь идет об аспирине. Исследование показало, что при приеме этого препарата на треть снижается вероятность подхватить опасную инфекцию.