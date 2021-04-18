Спасатели нашли три трупа при тушении дома в Пензенской области

Пенза, 18 апреля. Эксперты выясняют причину мощного пожара в Пензенской области. Во время ЧП погибли несколько человек.

Согласно предварительной информации от МЧС, возгорание произошло в двухквартирном деревянном доме. К моменту приезда спасателей огонь успел перекинуться на придомовые постройки. Площадь пожара составила 290 кв. метров.

Сотрудники МЧС в ходе разбора завалов обнаружили три тела. Сейчас выясняются причины смерти людей.

Во Владивостоке на улице Бородинская загорелось складское помещение. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. метров, сообщало Deita.