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Спасатели нашли три трупа при тушении дома в Пензенской области
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Происшествия

Спасатели нашли три трупа при тушении дома в Пензенской области

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 10:13
Эксперты выясняют причину мощного пожара в Пензенской области. Во время ЧП погибли несколько человек.

Пенза, 18 апреля. Эксперты выясняют причину мощного пожара в Пензенской области. Во время ЧП погибли несколько человек.

Согласно предварительной информации от МЧС, возгорание произошло в двухквартирном деревянном доме. К моменту приезда спасателей огонь успел перекинуться на придомовые постройки. Площадь пожара составила 290 кв. метров.

Сотрудники МЧС в ходе разбора завалов обнаружили три тела. Сейчас выясняются причины смерти людей.

Во Владивостоке на улице Бородинская загорелось складское помещение. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. метров, сообщало Deita.

пожар мчс смерть
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