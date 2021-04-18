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Reuters: Джек Ма может отказаться от доли в Ant Group
alibaba-group
Экономика

Reuters: Джек Ма может отказаться от доли в Ant Group

Владелец китайской финансовой группой Ant Group может отказаться от доли в финтех-компании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Пекин, 18 апреля. Владелец китайской финансовой группой Ant Group может отказаться от доли в финтех-компании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Представители Народного банка КНР и Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности с начала года провели серию переговоров с Ant Group и Джеком Ма. Стороны обсуждали возможности выхода бизнесмена из компании, пишет агентство.

Как сообщил один из источников, руководство Ant Group надеялось, что доля Ма будет продана нынешним инвесторам компании или Alibaba Group. Однако, по словам другого собеседника издания, во время переговоров с китайскими регуляторами Ма дали понять, что он не сможет продать свою долю кому-либо из близких лиц. Вместо этого бизнесмену придется полностью выйти из капитала Ant Group. При этом существует еще один вариант. Он подразумевает передачу доли бизнеса китайскому инвестору, связанному с государством.

Агентству не известно, продолжает ли Ма рассматривать варианты продажи своей доли в Ant Group или нет. Близкие к компании источники уточняют, что для любого шага потребуется согласие властей КНР. В Ant Group, отвечая на запрос журналистов, заявили, что руководство никогда не обсуждало вопрос продажи доли Джека Ма. Представители бизнесмена и китайских регуляторов не ответили агентству.

Состояние Джека Ма на этой неделе увеличилось на 2,3 млрд долларов после того, как власти Китая оштрафовали основанную им компанию Alibaba на 2,78 млрд долларов. После штрафа акции Alibaba на американской бирже подорожали на 9,3%, а состояние Ма достигло 52,1 млрд долларов.

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