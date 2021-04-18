Финский политолог предложил пригласить председателя КНР на встречу Путина и Байдена

Хельсинки, 18 апреля. Правозащитник Йохан Бекман посоветовал пригласить председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена.

Бекман считает, что американский президент является очень слабым лидером в сравнении с Путиным и Цзиньпином.

«И эта встреча была бы очень полезной для Байдена, поскольку она усилила бы его слабые позиции. Наверное, он этого хочет», — сказал финский политолог.

Байден ранее предложил российскому лидеру организовать личную встречу, после чего подписал указ о введении санкций в отношении Москвы. В Кремле уточняли, что рестрикции не поспособствуют переговорам на высшем уровне, но решение остается за Путиным.