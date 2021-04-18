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Валерия высказалась о конфликте Дробыша и Самбурской
instagram.com  /  @valeriya
Шоу-бизнес

Валерия высказалась о конфликте Дробыша и Самбурской

Популярная певица Валерия не обошла стороной конфликт между продюсером Виктором Дробышем и актрисой Настасьей Самбурской, которую под свое крыло взял композитор.

Москва, 18 апреля. Популярная певица Валерия не обошла стороной конфликт между продюсером Виктором Дробышем и актрисой Настасьей Самбурской, которую под свое крыло взял композитор.

Самбурская стала известна Валерии только после сотрудничества с именитым продюсером, который раскрутил уже немало звезд отечественной эстрады.

«Я узнала о существовании Самбурской благодаря Дробышу», — сказала исполнительница в эфире программы «Ты не поверишь!».

О ситуации между музыкальным продюсером и актрисой высказался и супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин. Он прояснил, почему между Самбурской и Дробышем произошло недопонимание, которое привело к конфликту.

«Он тоже непростой. Но когда встречаются два непростых человека, то получается непростая ситуация», — добавил супруг Валерии.

instagram.com  / @vdrobysh / @samburskaya

Сам Дробыш считает, что звезда «Универа» перегнула палку. По его словам, он вложил в знаменитость 12-15 миллионов рублей.

«Она так набедокурила уже. Меня сильно разочаровала. Особо я не ждал, что она станет звездой, но я думал, она хочет заняться музыкой. Пускай она сотрудничает теперь с другими музыкантами. Дай бог ей здоровья», — указал музыкальный продюсер.

Самбурская и Дробыш начали сотрудничать около пяти лет назад. Через некоторое время артистка решила разорвать контракт с продюсером, поскольку посчитала, что он не смог сделать из нее звезду сцены, как планировалась изначально. Дробыш, в свою очередь, требует от актрисы более 20 миллионов рублей за разрыв договора.

Валерия самбурская дробыш
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